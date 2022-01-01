С начала этого года Россия существенно сократила транзит газа через Украину.

Об этом во вторник, 4 января, сообщает глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в посту в Facebook.

«3 января 2022 транзит природного газа из РФ уменьшился до 52,5 млн.куб.м. в сутки при забронированных объемах в 109,6 млн. куб. в сутки. Ожидается, что сегодня, 4 января, падение транзита продолжится, ведь номинации по состоянию на начало газового времени составляют около 50,5 миллиона кубометров в сутки», - отмечает он.

По словам Макогона, такие показатели транзита станут самыми низкими с конца января 2020 года. Российская корпорация «Газпром» не информирует о причинах уменьшения транзита, указывает руководитель ОГТСУ.

Как отмечает DW, показатели транзита российского газа через Украину в Словакию через пограничный пункт «Вельке Капушаны» остаются на низком уровне, сообщает агентство Reuters со ссылкой на словацкого оператора Eustream. Так, по состоянию на 4 января прокачка составила 285,288 мегаватт-часов (МВт⋅час), чуть выше данных предыдущего дня. Еще 2 января этот показатель составлял 375 740 МВт·ч, а 1 января - 524 134 МВт·ч.

В целом за прошлый год Россия поставила через Украину 41,7 миллиарда кубометров газа, использовав забронированные мощности по точкам входа на 93,8 процента, по точкам выхода – на 91 процент, отмечает Макогон.

Напомним, что снижение поставок происходит на фоне того, что российская корпорация «Газпром» почти две недели не бронирует мощности трубопровода «Ямал-Европа» для транзита топлива через Польшу. С 21 декабря 2021 года магистраль находится в реверсном режиме, при котором сырье подается в Польшу из Германии.