«Стали заложниками обстоятельств»: На КП «Николаевский международный аэропорт» отреагировали на ситуацию с отменой рейса в Стамбул

На коммунальном предприятии «Николаевский международный аэропорт» прокомментировали отмену рейса «Николаев – Стамбул» отметив, что в этой ситуации аэропорт стал заложником обстоятельств.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия в Телеграме .

«Вчера, 3 декабря, николаевские СМИ облетела новость о том, что Николаевский международный аэропорт за час до вылета отменил рейс «Стамбул – Николаев – Стамбул» из-за погодных условий. По поводу данной ситуации хотели бы отметить следующее. КП «Николаевский международный аэропорт» не принимал никаких решений по отмене вышеупомянутого рейса, так как это не входит в компетенцию предприятия», - отмечается в сообщении.

Также пресс-служба привела слова директора КП, который дал разъяснение по поводу того, чем именно занимается аэропорт.

«Аэропорт – это предприятие, занимающееся содержанием аэродрома, аэровокзала и обслуживанием воздушных судов и пассажиров. Неотъемлемой составляющей работы аэропорта является метеослужба, которая обеспечивает как авиакомпании, так и аэропорт информацию о состоянии погоды. И, опираясь на эту информацию, авиакомпании принимают решение о выполнении или отмене рейсов, если на то есть соответствующие погодные условия. Не аэропорт принимает это решение, а авиакомпании», – приводит пресс-служба аэропорта слова директора КП Петр Кизима.

Как пояснили в аэропорту со ссылкой на слова директора КП, решение об отмене рейса «Стамбул – Николаев – Стамбул» приняла именно авиакомпания Turkish Airlines, опираясь на данные метеослужбы.

По словам начальника АМСЦ (авиационно-метеорологической гражданской станции, которая находится на территории аэропорта) Людмилы Андрощук, метеоданные авиакомпания «Turkish Airlines» получила 3 января в 5 и 8 утра. На тот момент они не соответствовали стандартам выполнения рейса из-за низкой облачности, а также тумана.

«Погода юга Украины 3 января была сложной. Утром погода была солнечной, однако уже в 8 часов утра начал садиться туман, ставший причиной недостаточной видимости. Усугубляла ситуацию и очень низкая облачность. Компания, когда получила эти данные, приняла решение об отмене рейса, хотя следующий корректив информации, который она получила от метеослужбы, отмечал улучшение погодных условий, а значит, и возможность для выполнения рейса» , – привели в КП слова Людмилы Андрощук.

Также в пресс-службе со ссылкой на директора КП Петра Кизима добавили, что предприятие сразу же проинформировало об отмене рейса, разместив сообщение на своем сайте.

«Мы не продаем билеты на рейсы, поэтому нет ни данных будущих клиентов аэропорта, ни возможности с ними коммуницировать никакими другими способами кроме как с помощью нашего сайта. К сожалению, аэропорт, как и приехавшие на рейс пассажиры, стал заложником обстоятельств, а не причиной этих обстоятельств» , – акцентировал внимание директор аэропорта.

Напомним, что турецкая авиакомпания за час до вылета отменила рейс в Стамбул из Николаева из-за того, что метеослужба предупредила об ухудшении погоды.