В трех николаевских больницах устанавливают кислородные станции

В трех городских больницах, оказывающих помощь больным коронавирусом, устанавливают кислородные станции. 4 января их доставили в медицинские учреждения.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения департамента городского головы.

Общая стоимость кислородных станций – 9 миллионов 780 тысяч гривен. Большинство средств на их закупку лечебных учреждений получили как государственную субвенцию – 7,5 миллиона. Еще 2,28 миллиона было выделено из городского бюджета. Также из городского бюджета профинансированы все необходимые монтажные работы (208 тысяч гривен).

– Кислородные станции установлены в трех учреждениях: в городской больнице № 3 – мощностью 560 литров в минуту, в городских больницах № 1 и 5 – мощностью 300 литров в минуту, - объясняет начальник управления здравоохранения Ирина Шамрай.

Предварительно в каждом заведении подготовили места установки станций. В ближайшее время их подключат к кислородным системам и начнут использовать.