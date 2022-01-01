На КП «Николаевская областная типография» сменился руководитель – директор ушла в декретный отпуск

Кристина Синичкив Директор Николаевской областной типографии Кристина Синичкив временно покидает свою должность. Руководить коммунальным предприятием будет ее заместитель.

Об этом она сообщила в Facebook.

По словам Синичкив, с 4 января руководить коммунальным предприятием «Николаевская областная типография» областного совета будет ее заместитель Татьяна Пох.

Синичков отметила, что ее заместитель получила во Львове профильное высшее образование и по направлению приехала работать в Николаев. Она прошла путь от мастера к заместителю по производству.

«Татьяна Романовна будет исполнять обязанности директора дорогой для меня типографии, согласно штатному и уставу, до моего возвращения на должность из довольно длинного больничного и отпуска», – отметила Синичкив.

По информации «Преступности.НЕТ», Синичкив ушла в декрет. Отпуск по уходу за ребенком длится до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Как известно, Кристина Синичкив возглавила типографию в июне 2018 года. До этого она была пресс-секретарем партии «Наш край» в Николаевской области.