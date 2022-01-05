Президент Владимир Зеленский подписал закон о стимулировании развития виноградарства и садоводства

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о стимулировании развития виноградарства и садоводства.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о стимулировании развития виноградарства и садоводства» № 1989-ІХ, который Верховная Рада приняла 17 декабря 2021 года», - говорится в сообщении.

Целью документа является создание надлежащих экономических и правовых условий, благоприятных для развития виноградарства и садоводства в Украине.

Закон расширяет список граждан Украины, имеющих право на выкуп земельных участков государственной и коммунальной собственности для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.

Так, предусматривается выкуп земель государственной и коммунальной собственности гражданами, которые приобрели право аренды земли путем переоформления права постоянного пользования по указанным земельным участкам до 2016-го, а не до 2010 года, как было раньше.

Согласно документу, с 2024 года граждане также будут иметь право на выкуп земель с угодьями, относящимися к многолетним насаждениям, если такие лица не менее трех лет выращивают на указанных земельных участках многолетние насаждения (плодовые, ягодные, орехоплодные растения, виноград).

Кроме того, устанавливается срок для земельных участков сельскохозяйственного назначения, переданных в аренду для закладки и/или выращивания многолетних насаждений (плодовых, ягодных, орехоплодных, винограда), который не может быть менее 25 лет.

Также законом предусмотрено, что в случае расторжения договора аренды земли по инициативе арендодателя (кроме случаев расторжения договора в связи с ненадлежащим исполнением арендатором своих обязанностей) арендатор имеет право на возмещение расходов по улучшению арендованного земельного участка, осуществленных с согласия арендодателя, и убытков, причиненных из-за расторжения договора.

Этот закон создаст благоприятные условия для развития виноградарства и садоводства в Украине, что будет стимулировать расширение существующих и появление новых хозяйств, а также увеличение занятости сельского населения.

Это повысит обеспечение отечественным сырьем украинских предприятий отрасли виноделия и производителей соков, что станет еще одним шагом как в развитии сельского хозяйства, так и в обеспечении продовольственной независимости государства.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что сельхозтоваропроизводители Николаевщины получили государственную финансовую поддержку