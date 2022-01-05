В МОН сообщили о старте регистрации для участия в пробном внешнем независимом оценивании

В среду 5 января начнется регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании.

Как сообщила пресс-служба Министерства образования и науки, регистрация продлится до 22 января. Зарегистрироваться можно на сайте соответствующего регионального центра оценки качества образования.

«Стоимость пробного ЗНО отличается по регионам и колеблется в пределах от 213 до 309 грн. Разница связана с особенностями организации тестирований, в частности, со стоимостью печати и доставки материалов в разных регионах, прогнозируемым количеством тестирований и т.д.», – говорится в сообщении.

По данным МОН, для всех зарегистрированных участников пробного ВНО будут созданы информационные страницы, на которых до 10 марта разместят информацию о времени и месте прохождения пробного ВНО, а затем результаты тестирования.

Пробная внешнее независимое оценивание состоится:

19 марта – по украинскому языку, украинскому языку и литературе;

26 марта – по истории Украины, математике, математике (задание уровня стандарта), биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам.

В день проведения пробного тестирования каждый зарегистрированный участник может сдать тест по одному учебному предмету, отмечают в МОН.

Результаты тестирования по украинскому языку, украинскому языку и литературе будут обнародованы на информационных страницах участников 25 марта, по другим предметам – 1 апреля.

Напомним, что ранее назначенный директор департамента образования и науки Николаевской областной государственной администрации Алла Велиховская сообщила, что 31% учеников в области не составили Внешнее независимое оценивание по математике – они не набрали пороговый балл. При этом Николаев Николаев занял последнее место в рейтинге украинских городов по ВНО.