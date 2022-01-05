Американку, которая основала стартап, чтобы проводить сложные анализы по одной капле крови, признали виновной в мошенничестве

Суд в Калифорнии признал главу стартапа Theranos Элизабет Холмс, желавшую разработать устройство, чтобы проводить сложные анализы по одной капле крови, виновной в мошенничестве.

Ей грозит до 20 лет тюрьмы, сообщает CNN .

Вину Холмс признали по четырем пунктам из 11, связанным с заговором и мошенничеством с целью обмана инвесторов.

Однако суд признал ее невиновной по всем обвинениям, связанным с обманом пациентов.

Решение по трем пунктам было отложено до нового судебного разбирательства, поскольку присяжные не смогли прийти к единому мнению.

Пока неизвестно, когда Холмс объявят приговор.

Женщина создала стартап Theranos в 2003 году. Они хотели разработать устройство, производящее сложные анализы по одной капле крови. Раньше компанию оценивали в 9 миллиардов долларов.

Затем расследователи WSJ рассказали, что в компании проводили анализы крови на другом оборудовании. Холмс обвинялся в заговоре и мошенничестве.