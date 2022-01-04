«Дія» будет информировать украинцев об оформлении новых кредитов

В приложении «Дія» появятся уведомления о новых кредитах и ​​проверке кредитной истории.

Об этом сообщается на Facebook-странице государственного онлайн-портала.

«Каждый день в Киберполицию поступают сотни обращений от украинцев о том, что на них незаконно оформляют кредиты. Уведомления «Дії» помогут вам контролировать этот процесс и защитят от кредитных мошенников. Теперь вы мгновенно узнаете о новых кредитах на вас и проверку кредитной истории, которая является обязательной для получения кредита», – говорится в сообщении.

Если в «Дії» поступит уведомление о новом кредите, а вы его не открывали, можно сразу из приложения перейти по ссылке в Украинское бюро кредитных историй и написать жалобу. А если увидите уведомление, что кто-то проверяет вашу кредитную историю, чтобы открыть новый кредит, вы сможете быстро среагировать.

Также в «Дії» напомнили, что пользоваться цифровым паспортом приложения безопаснее, чем бумажным. Ведь большинство кредитных преступлений происходит именно с бумажными документами, которые легко отксерить и воспользоваться данными.

Напомним, что в «Дії» теперь можно оформить компенсацию за «Пакет малыша».