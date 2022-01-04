«Были конечно и ошибки, но достижений больше»: Директор департамента коммуникаций МВД Украины Шевченко уволился

Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко спустя 6,5 лет работы на государственной службе уволился.

Об этом Шевченко написал на своей странице в соцсети.

«В первый рабочий день нового 2022 года сообщаю, что закончил государственную службу в должности директора департамента коммуникаций МВД Украины. Спасибо всем за 6,5 лет сотрудничества, особенно - Арсену Авакову - за шанс приобщиться и внести вклад в коммуникацию нужных, необходимых и безальтернативных реформ и преобразований в правоохранительной сфере. Были конечно и ошибки, но достижений больше. Укреплена эффективная рабочая коммуникационная система всех органов системы. Главное теперь ее развить и не погубить», - написал он.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что главой пресс-службы МВД журналист Артем Шевченко был назначен в июне 2015-го года на тот момент министром Арсеном Аваковым. До назначения на должность Артем Шевченко работал на телеканале Espreso.tv