В Казахстане третий день протестуют из-за роста цен на газ – доходит до стычек с полицией

В Казахстане по всей стране проходят массовые митинги из-за повышения цены на сжиженный газ.

Об этом сообщает «Новая Газета».

Акции протеста начались в городе Жанаозен в Мангистауской области.По словам протестующих, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге ($0,27), жители требуют снизить ее до 50-60 тенге ($0,13).

Протесты начались 2 января, когда жители Жанаозена, нефтяного моногорода, вышли к зданию областной администрации с протестом и перекрыли движение автотранспорта на дороге в центре города. Акции против повышения цен на голубое топливо прошли также в нескольких селах Мангистауской области. Протестующие оставались на улицах после наступления темноты.

Вечером 3 января протестующие перекрыли дорогу со стороны аэропорта Актау. В ответ полиция начала брать протестующих в кольцо.

В ночь на 4 января протестующие потребовали отставки акима Мангистауской области Нурлана Ногаева. По данным агентства «КазТАГ», работники нефтегазового месторождения Тенгиз в Атырауской области объявили забастовку в поддержку протестующих. Так же, отказались работать сотрудники нефтегазовых месторождений Каламкас и Каражанбас.

В столице Казахстана, Астане, жители решили поддержать митингующих приходом к памятнику Кенесары, где их задержал спецназ.

Также в Алматы перекрылидоступы к площади Республики.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил в твиттере, что дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене «с учетом экономической целесообразности, в правовом поле»:

«Граждане имеют право публично высказывать требования к местным и центральным властям, но делать это следует в соответствии с законодательством, в частности, с законом о мирных собраниях», - добавил он.

В ответ на митинг Министерство энергетики Казахстана выступило с обращением и заявило, что потребление сжиженного газа в стране ежегодно растет, а объемы производства остаются на уровне прошлых лет.

«Рыночные механизмы положительно влияют на развитие конкуренции. До перехода на электронные торги цена на сжиженный нефтяной газ была убыточной для производителей, так как отпускалась по цене ниже своей себестоимости», — говорилось в сообщении.

4 января в казахстанском городе Актау члены правительственной комиссии встретились с активистами, протестующими против повышения цены на газ, передает пресс-служба премьер-министра республики.

«На встрече озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой города Актау, а именно о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге (0,11 доллара) за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности национальной компании "Казмунайгаз",» — говорится в сообщении.

Кроме того, митингующим гарантировали, что их не привлекут к ответственности за участие в акции протеста. Стороны договорились решать возникающие вопросы в рамках диалога и действующего законодательства.

Тем не менее, на данный момент в Алматы проходит массовый митинг. Его участники требуют отставки правительства и снятия неприкосновенности с первого президента Нурсултана Назарбаева. Полиция начала задерживать митингующих с применением силы.