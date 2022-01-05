Впервые в истории украинская компания создала новогоднее LED-шоу на самом высоком здании мира Burj Khalifa в Дубае

Новогоднее LED-шоу на самом высоком здании мира Burj Khalifa в Дубае в этом году создавала украинская компания Magic Innovations.

Об этом сообщили в соцсетях компании, где обнародовали отрывок шоу. Полное видео можно посмотреть в сообществе Украинского общества ОАЭ.

«Украинская компания Magic Innovations создавала LED-шоу, за которым вместе с фейерверками сегодня в полночь по эмиратскому временем следил весь мир и с которым Дубай встречал новый 2022 год! Проект 8-минутного шоу для самого большого LED-экрана в мире разрабатывался почти 2 месяца. За это время дизайнеры и концепт-художники создали более 200 уникальных сценок для самого ожидаемого праздника года. Если говорить проще, зрители могли увидеть видео протяженностью 1 километр на 828-метровом медиафасаде здания. Самые искренние поздравления компании с этой победой – результатом длительной работы!», - говорится в сообщении.

В самой компании отметили, что гордятся этим проектом, ведь впервые в истории украинцы устроили контент для новогоднего шоу на Бурдж Халифе.

« Все началось 6 лет назад, когда наша команда впервые увидела светодиодное шоу «Бурдж Халифа». С тех пор мы мечтали создавать контент для самого высокого здания в мире и задались целью, чтобы весь мир узнал о нашей работе. Несколько лет подряд мы подавали заявку на участие, но безуспешно. За это время мы стали победителями Берлинского фестиваля огней. И казалось, что мы готовы к завоеванию новой вершины. Команда Magic Innovations не сдается и продолжает стараться уверенно, что у нас обязательно все получится! Весь контент мы сделали в третий раз за свой счет и был принят, но к празднику EID . Проект пользовался большой популярностью у заказчика и людей, которые начали его транслировать ежедневно как основное шоу на Бурдж Халифе. Для нас это была победа, но мы хотели большего. Однажды наш контент увидел руководство ЕМААР, они так поразились, что сказали: «Мы хотим, чтобы эта компания сделала нам новогодний контент!», – рассказали в компании.

Также в Magic Innovations добавили, что шоу длилось 8 минут, во время которых зрители смогли насладиться разнообразием анимаций: абстракции, механизмы, обратный отсчет, новогодние поздравления на разных языках, флаги и многое другое. Праздничный салют на протяжении всего шоу организовала команды фейерверков Groupef из Франции.