«У вас все станет лучше»: И.о. директора «инфекционки» обратилась к коллективу больницы и призвала их открыть глаза на происходящее

Исполняющая обязанности директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» Ярослава Студзинская записала видеообращение к коллективу больницы, в котором отметила, что смена руководства больницы никак не ухудшит условия работников инфекционки.

Видео, а также текст обращения она разместила на своей странице в Facebook.

«К сожалению, пообщаться с трудовым коллективом отдельные лица мне так и не позволили. Почему женщина, которая раздавала указания заместителям руководителя КНП и другим работникам, так боится дать возможность мне говорить с моими коллегами медиками? Чего она боится? Может быть это делается для того, чтобы и дальше цинично всем врать и запугивать медиков, медсестер, санитарок… Только что мне сбросили какой-то «фантастический рассказ» о том, что я уже кому-то угрожала, кого-то запугивала и заставляла отзывать какие-то подписи, о которых ничего не слышала. Оказывается, у меня открылись сегодня сверхспособности «угрожать» и «запугивать» кого-то, даже не общаясь с человеком. Уважаемые медики, медсестры, санитарочки и другие работники КНП, о своих планах на должности я сегодня рассказала во время брифинга. Ни о каких увольнениях и речи идти не может, равно как и об ущемлении в зарплатах и премиях. Я об этом сделала отдельный акцент сегодня», – написала она в соцсети.

Студзинская надеется, что ей удастся найти общий язык с коллективом.

«Уверена, мы все вместе сможем наладить работу больницы и она станет примером для подражания - без скандалов, постоянных манипуляций и запугиваний», – добавила она.

Также и.о. директора в видео акцентировала внимание на том, что надеется быть услышанной персоналом больницы.

- Отпустите эти страхи. Да, страх, тревога. В обществе сейчас летает столько грязи о том, какая я захватчица. Откройте глаза и посмотрите. Люди, которые являются заместителями, боятся потерять то, на чем сидят. Я вас уверяю, вы останитесь при своем финансировании, с дойтойными честными зарплатами. Никто никого увольнять не собирается. (...) Я надеюсь быть услышанной, прихожу с миром и будем работать. Время расставит все на свои места, - резюмировала Студзинская.

Стоит отметить, во время брифинга в ОГА Ярослава Студзинская рассказала, что до назначения на должность исполняющей обязанности работала в БСМП, имеет достаточный опыт и образование для того, чтобы руководить больницей.

– Заступаю на должность спокойно и уверена, что смогу справиться с управлением, – заявила Студзинская.

Она успокоила работников, заявив, что понимает, какие задачи она должна решить.

– Знаю, какие методы и рычаги управления использовать, чтобы больница не только работала, но и развивалась, – заявила Студзинская.

Также она добавила, что никто не будет уволен с работников, а зарплата будет справедливой. Она подчеркнула, что не участвует ни в каких политических процессах и не собирается идти в политику.

- Собираюсь держать равноудаленность от политических движений и заниматься исключительно медициной с целью предоставления качественной помощи и качественного лечения наших пациентов.

Напомним, 21 декабря Николаевский областной совет уволил Федорову с должности директора «инфекционки» . Депутаты приняли решение по результатам официальной проверки Министерства здравоохранения Украины, выявившей многочисленные и систематические нарушения. Также депутаты Николаевского областного совета от «Нашего края» исключили Светлану Федорову из фракции . Позже она отозвала заявление о сложении с себя депутатских полномочий .

25 декабря стало известно, что в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» не завершили процедуру увольнения Светланы Федоровой с должности директора и отказались выдать соответствующие документы представителям Николаевской ОГА.