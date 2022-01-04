Нардеп заявила, что в Запорожской области уволился почти весь личный состав отдела полиции – в ГУНП отрицают и говорят о дискредитации

Народный депутат от «Слуги Народа» Юлия Яцык заявила, что в Токмакском отделении полиции сотрудники полиции массово написали рапорта об увольнении. Речь идет о 30 рапортах, что составляет 95% личного состава.

Об этом она написала на своей странице в Facebook 31 декабря.

По ее словам, есть ряд причин, из-за которых полицейские решили уволиться:

- невыполнение руководством ГУНП Запорожской области оплаты труда за ненормированный рабочий день и др. законных доплат; - искривление фактов работы сотрудников полиции публичными лицами, что приводит к снижению доверия населения к полиции; - систематическое давление со стороны руководства ГУНП области о выполнении показателей «раскрываемости» преступлений.

По словам народного депутата, особенно примечательна последняя причина.

«Вы верите в то, что раскрываемость преступлений в нашей области превышает 70%?? Я лично, нет! (Соответствующий депутатский запрос направлю в январе, после подачи годового отчета). Так почему же у нас в области такие хорошие показатели работы ГУНП области? Да все потому, что «контрольные» преступления в ЕРДР либо вообще не регистрируются, либо регистрируются с самой минимальной квалификацией. И происходит это не случайно, а по указанию конкретных должностных лиц ГУНП (ну, чтоб не портить статистику нераскрытыми «висяками»), а когда событие приобретает общественный резонанс, руководство ГУНП находит «крайних» и увольняет их с позором», – пишет Яцык.

При этом она добавляет, что с точки зрения уголовного кодекса такие действия имеют четкое определение - сокрытие должностными лицами совершенных преступлений.

По словам народного депутата, после ее выступления на заседании правоохранительного комитета Рады о случаях не внесения в ЕРДР заявлений о преступлениях, в ее адрес продолжают поступать звонки и обращения с жалобами на действия полиции.

В качестве примера она приводит несколько вопиющих случаев.

- Токмак. Не внесение информации о ДТП, в результате которого женщина была госпитализирована с тяжелыми травмами головы и переломами конечностей. Все по классике: в ЕРДР не внесли, не допросили, не провели осмотр. - Токмак. Не внесение информации о том, как мужчина в кафе наносит телесные повреждения девушке, угрожает вывезти её и вставить в рот гранату, а слова сопровождает удушением. В результате потенциальный подозреваемый покинул территорию Украины во избежание привлечения к уголовной ответственности. - Запорожье. Не внесение информации в ЕРДР о разбойном нападении на мужчину в подъезде жилого дома.

31 декабря в ГУНП в Запорожской области сообщили, что 4 и 5 января с 10:00 в помещении отделения № 3 Пологовского районного отдела полиции по адресу: г. Токмак, улица Центральная, 43 состоится личный прием граждан представителями руководящего состава Главного управления запорожской полиции.

«С учетом происходивших в Токмаке событий начальником ГУНП в Запорожской области назначено проведение целевой комплексной проверки служебной деятельности отделения № 3 Пологовского районного отдела полиции силами структурных подразделений аппарата ГУНП, которая начнется 4 января 2022 года. В рамках мероприятий, 4 и 5 января с 10:00 в помещении отделения полиции № 3 по адресу: г. Токмак, улица Центральная, 43 состоится личный прием представителей руководящего состава областной полиции», - говорится в сообщении.

А уже вечером 4 января в ГУНП в Запорожской области заявили, что информация о массовом предоставлении рапортов на увольнение полицейскими отделами №3 Пологовского районного отдела полиции – не соответствует действительности.

«Более того, мы фиксируем искусственное и планомерное продвижение ложной информации с целью дискредитации служебной деятельности полицейских подразделений, а также областной полиции в целом», - говорится в заявлении.

Также в ведостве добавили, что 31 декабря полицейские отдела № 3 Пологовского районного отдела полиции действительно заявили об определенных недовольствах состояниям материально-технического обеспечения и уровнем оплаты за сверхурочное несение службы.

«В ходе совместного обсуждения проблемных вопросов было решено через профсоюзную организацию направить коллективное обращение от полицейских в депутатский корпус, Кабинет Министров Украины, министру МВД и Президенту Украины по улучшению материально-технического обеспечения работников ОВД. В настоящее время сотрудники подразделения полиции несут службу в штатном режиме. Никакого рапорта по увольнению из ОВД в аппарат ГУНП в Запорожской области не поступало. Местные полицейские, как и другие работники ГУНП в Запорожской области, остаются верными Присяге и продолжают деятельность в соответствии со своими служебными обязанностями», - резюмировали в Главном управлении областной полиции.

Напомним, как в Николаеве сотрудники полиции отказались открывать уголовное производство о мошенничестве по обращению местной жительницы, хотя она предоставила им ряд доказательств.