Обмудсмен Денисова призвала правоохранителей Италии и Украины проверить законность задержания режиссера Лавренчука по запросу РФ

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к прокурору итальянского города Неаполь, омбудсманам региона Кампания и муниципалитету Неаполя с просьбой проверить законность и обоснованность задержания украинского гражданина Евгения Лавренчука, а также принять соответствующие меры по его защите и недопущению экстрадиции в РФ.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Напомним, главный режиссер Одесского национального академического театра оперы и балета Евгений Лавренчук был задержан 17 декабря в итальянском Неаполе по запросу России.

«Обеспокоена безосновательным арестом в итальянском Неаполе по запросу России украинского театрального режиссера Евгения Лавренчука. Россия обвиняет Евгения в «финансовых нарушениях», которые он якобы совершил восемь лет назад. Российские СМИ со ссылкой на Таганский суд Москвы пишут, что Евгений Лавренчук заочно арестован в июле 2020 года по обвинению в мошенничестве в крупном размере. В чем именно – детали не разглашают», - пишет Денисова.

По ее словам, в МИД Украины сообщили, что адвокаты и консулы предоставляют режиссеру необходимую юридическую помощь, находятся в связи с администрацией пенитенциарного заведения и взаимодействуют с итальянскими правоохранителями для выяснения всех причин задержания Евгения Лавренчуа Интерполом по запросу России и защиты его законных интересов.

«Задержание украинца произошло не на основании установления красной карточки, как это делается обычно в практике сотрудничества с Интерполом, а путем предъявления циркулярного сообщения, распространение которого было ограничено определенными странами, что свидетельствует о злоупотреблении Россией уставом Интерпола и неправомерном его использовании в качестве гибридного инструмента войны для политически мотивированных преследований украинцев», – добавила омбудсмен.

«В неотложном порядке обращаюсь к прокурору города Неаполя, омбудсманам региона Кампания и муниципалитету Неаполя с просьбой проверить законность и обоснованность задержания украинского гражданина Евгения Лавренчука, принять соответствующие меры по его защите и недопущению экстрадиции в РФ. Прошу руководителя Национальной полиции Украины Игоря Клименко обратиться в Генеральный Секретариат Международной организации уголовной полиции (Интерпол) для выяснения правомерности использования РФ информационной системы Интерпол в преследовании Евгения Лавренчука», – резюмировала Денисова.

Евгений Лавренчук родился во Львове, там же окончил польскую школу имени Марии Магдалены. В 2003 году он окончил Российскую академию театрального искусства по специальности «оперный режиссер», затем высшие курсы хореографии в Университете имени Марии Кюри-Склодовской в ​​Польше.

В 2004 году он зарегистрировал «Польский театр в Москве». В 2004 году стал обладателем Золотой медали, титула «Юбиляр года» и «Младший режиссер года» на выставке «Сцена России».

В 2014 году он покинул Россию в знак несогласия с политикой государства, которую назвал «преступным».

С марта 2018 года – главный режиссер Одесского национального академического театра оперы и балета, а с сентября того же года – ректор «Первой украинской школы театра и кино». С июня 2018 Лавренчук является экспертом Украинского культурного Фонда.

В 2020 году стал лауреатом самой престижной государственной театральной премии Украины – Премии имени Леся Курбаса. В первый раз в истории ее присудили за оперную постановку. С 30 марта 2021 года – заслуженный артист Украины.

Напомним, как в Черногории по запросу РФ задержали украинского бизнесмена, заместителя председателя Совета национальных меньшинств Украины Ризвана Бабаева – его намеревались экстрадировать в Россию.