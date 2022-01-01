Зеленский проехал более 700 км из Киева в Буковель: «Вижу результат «Большого строительства»

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки из Киева в Буковель проехал более 700 км. По его словам, он в очередной раз убедился, как прекрасна Украина, а также увидел результат «Большого строительства».

Об этом говорится в его публикации на странице в Facebook.

«Какая прекрасная наша Украина! В очередной раз в этом убедился, путешествуя из Киева в Буковель для короткого зимнего отдыха. Бескрайние степи, холмы в тумане, дым из дымовых труб придорожных домов… Вот на горизонте виднеются родные Карпаты», - пишет Зеленский.

«Как приятно путешествовать по Украине, в которой сегодня много ровных, современных, освещенных дорог. Преодолев вчера более 700 км трасс в пяти областях, могу с уверенностью сказать, что вижу результат "Большого строительства". Это одно из проявлений заботы и уважения государства к своим гражданам – украинцы достойны ездить по хорошим дорогам, не нервничать, а наслаждаться красотой родной страны», - добавил Президент.

Однако, по его словам, еще не все дороги находятся в идеальном состоянии.

«Еще не все сделано. Кое-где встречаются участки, которые будто уносят нас в прошлое – прошлое плохих дорог и раздраженных водителей. За такие участки действительно стыдно. Но точно могу сказать, что мы не остановимся до тех пор, пока не отремонтируем все дороги в Украине. В частности, хочу отметить трассу М-06 Киев – Чоп. Наиболее критические участки на нем планируем обновлять в последующие годы. Из приоритетов – реконструкция обхода Житомира, которую начнем в этом году», - говорится в публикации главы государства.

«Как только мы съезжаем с дороги Киев – Чоп в направлении Тернополя (возле г. Дубно), начинаем двигаться по свежеотремонтированным участкам. Из 329 км маршрута Дубно – Буковель нам осталось обновить 20 км. Это четыре отдельных участка, которые начнем ремонтировать этой весной и завершим в 2022 году. Параллельно закончим подъезд в Рогатин, который находится в ужасном состоянии», - добавляет Зеленский.

Президент уверен, что благодаря «Большому строительству» путешествия по Украине становятся безопаснее и удобнее.

«И скоро украинцы смогут легко и приятно добраться собственным автомобилем и до горнолыжных курортов Карпат, и до побережья Черного или Азовского моря. Больше путешествовать и исследовать нашу замечательную страну, ведь Украина того стоит!» – резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, министр инфраструктуры Александр Кубраков пообещал реконструировать трассу Одесса-Николаев-Херсон, чтобы она стала «нормальной и современной».