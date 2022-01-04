В Афганистане люди продают своих детей из-за безденежья и голода

В Афганистане после захвата власти таллибами местные жители вынуждены продавать своих детей, чтобы прокормить семьи. Информация об этом появляется в СМИ последние несколько месяцев.

В декабре о подобной ситуации сообщило издание «Радио Свобода».

Житель Афганистана Эхсанулла рассказал, что вынужден продать одного из своих сыновей-тройняшек, чтобы прокормить остальных.

Эхсанулла и его жена в ноябре стали родителями тройняшек, но новоиспеченный отец решил продать одного ребенка какой-нибудь бездетной семье, потому что у него нет денег, чтобы прокормить детей.

- Я вынужден продать одного сына и поставить на ноги двух остальных, или продать двух и позаботиться на эти деньги об одном. Я просто не вижу другого выхода из своей ситуации безденежья. Вчера вечером мы не знали, чем покормить малышей. Всю ночь они ели травяной отвар. Нам очень тяжело, у нас вообще нет денег, - сказал он в беседе с афганской службой РСЕ/РС.

Эхсанулла, отец семейства, у которого уже есть трое старших детей, работает на стройке в Кандагаре. Он не разрешил снять на видео супругу и других членов семьи.

О подобной ситуации сообщил и Telegram-канал «Sputnik Афганистан».

«Наджибулла, военнослужащий бывшей афганской армии, продает двух своих детей в Файзабаде, центре провинции Бадахшан. По его словам, при талибах у него нет работы - дома уже несколько дней нечего есть, обеспечить свою семью он не может», – говорится в сообщении.

Напомним, что после того, как талибы вернулись к власти в Афганистане в середине августа 2021 года, в стране был введен ряд новых правил в разных областях. Например, женщинам запретили заниматься спортом, а учиться в университетах они могут только отдельно от мужчин. Также «Талибан» запретил женщинам в Кабуле выходить на работу – исключение сделают для тех, кого не могут заменить мужчины.

Кроме того, талибы запретили афганцам стричь бороды и бриться в барбершопах.