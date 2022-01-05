В Николаеве микрорайон Казарского временно останется без водоснабжения, а часть Ингульского района – без отопления

В среду, 5 января, коммунальные предприятия «Николаевводоканал» и «Николаевоблтеплоэнерго» предупредили своих абонентов о проведении ремонтных работ.

Сообщения они разместили в социальных сетях.

По информации «Николаевводоканала», водопроводная сеть проводит аварийно-ремонтные работы по адресу: улица Гаражная, 29. В связи с этим водоснабжение будет временно прекращено до 17:00 в микрорайоне Казарского.

«Извиняемся за временные неудобства! Спасибо за понимание!» - идет речь в сообщении.

В свою очередь «Николаевоблтеплоэнерго» сообщает, что ориентировочно с 09:00 до 12:00 будет приостановлена работа котельной по адресу: улица Китобоев, 7-А в связи с необходимостью проведения регламентных работ.

Временно теплоснабжение будет отсутствовать по адресам:

– ул. Китобоев 2, 3, 7, 12, 14, 14а

– ул. Космонавтов, 49, 49/1, 53/1, 59, 80, 82, 96, 57б, 51, 51а, 53, 55, 57, 57а, 59а, 84, 86, 88, 90, 92, 98

– ул. Новозаводская 2, 2а, 4, 6, 8, 10

- пр. Мира 23а, 23б, 23г, 25, 25a, 27а, 27в, 54, 56, 58, 60, 62, 62а, 64а, 70а, 70б, 70в, 72, 23в, 27 66, 68, 70, 64б, 27г, 50

– ул. 11-я Линия 115

– ул. 12-я Продольная 45, 47, 47а