В «Николаевской ТЭЦ» предупредили о продолжении ремонтных работ на Богоявленском проспекте – ориентировочно закончат к вечеру

В ЧАО «Николаевская Теплоэлектроцентраль» заявили о продолжении ремонтных работ на углу проспекта Богоявленского и улицы Авангардной, из-за чего по ряду улиц нет отопления.

Об этом ведомство сообщило на своей странице в Facebook.

В сообщении сказано, что ориентировочно ремонтные работы закончат к 17:00.

«Продолжаются ремонтные работы на углу улицы Авангардной и проспекта Богоявленского. Отопление отсутствует в домах в районе ЮТЗ, Херсонского шоссе, проспекта Мира, Военного городка. Ориентировочное время окончания ремонтных работ – 17.00. Приносим извинения за временные неудобства. Спасибо за понимание», - сказано в сообщении.

Напомним, Набсовет ЧАО «Николаевская ТЭЦ» назначил нового руководителя предприятия вместо Егора Клецова, который почти полгода после назначения так и не смог приступить к исполнению обязанностей.