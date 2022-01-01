Песня «Shum» украинской группы Go_A вошла в тройку лучших песен за всю историю Евровидения

Песня «Shum», с которой Go_A представляла Украину на Евровидении-2021, попала в тройку популярнейших песен на Евровидении.

Об этом сообщает Eurovision Song Contest Web Radio.

Рейтинг возглавляет песня шведской певицы Loreen — Euphoria (2012). Следует отметить, что эта композиция возглавляет список лучших песен уже 10 лет подряд.

«Серебро» получили победители Евровидения-2021, итальянская рок-группа Maneskin с песней «Zitti E Buoni».

Третье место в рейтинге лучших песен заняла украинская группа Go_A.

В рейтинг так же попала еще одна песня группы – «Соловей», с которой Go_A должна была ехать в 2020 году, но конкурс отменили из-за пандемии коронавируса. Песня заняла 128 место.

Так же в списке можно увидеть песни других украинских представителей. Среди них:

•14 место - Джамала – 1944 (2016)

•72 место – Верка Сердючка - Dancing Lasha Tumbai (2007)

•78 место – Руслана – Дикі танці (2004)

•108 место – Ани Лорак - Shady Lady (2008)

•248 место – Светлана Лобода - Be My Valentine (2009)

Напомним, что ранее украинская группа Go_A заняла пятое место на Евровидении.