На Николаевщине за сутки выявили 102 случая коронавируса – выздоровело 158 человек, а умерло – семеро

По состоянию на 5 января в Николаевской области выявлено 102 новых подтвержденных случая COVID-19.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

По состоянию на 5 января 2022 года из всех 115 тысяч 687 (+102) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 68695 (+25);

Первомайск – 6680 (+8);

Южноукраинск – 3714 (+4);

Вознесенск – 2629 (+2);

Очаков – 1847;

На других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за минувшие сутки зарегистрировано 63 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2997 (+1) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек. Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 158, всего – 109764. Умерло всего от последствий COVID-19 – 3298, в сутки – 7.

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 05.01.2022 на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 466 человек, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:

В заведениях первой волны:

- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 35 больных; - городская больница №3 г. Николаева – 55 больных и 18 человек с подозрением; - городская больница №5 г. Николаева – 40 больных и 6 человек с подозрением; - Николаевская областная детская клиническая больница – 12 больных и 19 человек с подозрением; - Первомайская центральная районная больница – 33 больных; - Вознесенская городская многопрофильная больница – 44 больных;

в заведениях второй волны:

- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 16 больных; - Новоодесская многопрофильная больница – 32 больных; - Очаковская многопрофильная больница – 15 больных; - Баштанская многопрофильная больница – 5 больных и 1 человек с подозрением; - Доманевская многопрофильная больница – 5 больных и 6 человек с подозрением; - многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской СР – 7 больных и 1 человек с подозрением; - Новобугская центральная районная больница – 25 больных и 2 человека с подозрением; - Южноукраинская городская многопрофильная больница – 24 больных и 3 человека с подозрением; - Снигиревская городская больница – 5 больных; - городская детская больница №2 Николаева – 2 больных и 18 человек с подозрением; - городская больница №1 Николаева – 36 больных; - роддом №1 Николаева – 1 больной.

Напомним, в трех городских больницах, оказывающих помощь больным коронавирусом, устанавливают кислородные станции. 4 января их доставили в медицинские учреждения.