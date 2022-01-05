В Николаевской области за сутки провели 241 проверку на предмет соблюдения карантина – 13 объектов работали с нарушениями

В Николаевской области за сутки провели 241 проверку по выявлению объектов, работающих с нарушениями условий карантина.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

Члены рабочей группы проверили 175 заведений торговли продовольственными и непродовольственными товарами, 32 заведения общественного питания, 6 агропродовольственных рынков, 1 торгово-развлекательный центр, 1 кинотеатр, 6 аптек/оптик, 9 салонов красоты/парикмахерских и 11 других объектов.

По результатам проверок выявлено 13 объектов, работавших с нарушениями, составлено 13 протоколов об административном правонарушении, 5 предписаний.

Напомним, с начала работы программы «єПідтримка» украинцы потратили 638 миллионов гривен.