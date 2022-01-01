«Она держала коллектив в страхе»: и.о. директора николаевской «инфекционки» заявила, что Федорова пыталась снять средства со счетов больницы

Бывший директор КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» Светлана Федорова настроила коллектив против нового руководителя и делала все для того, чтобы не допустить ее к исполнению обязанностей, так как тянула время, чтобы успеть снять деньги со счетов больницы.

Об этом исполняющая обязанности директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» Ярослава Студзинская рассказала в комментарии журналистам.

– Я назначена на работу 4 января 2022, но вчера, как все знают, я не попала на свое рабочее место. Сегодня в 8 часов утра я пришла на свое рабочее место, где была встречена сопротивлением. Сначала это был административный корпус, то же самое что вчера, это были заместители и предыдущий руководитель, которые всячески вызывали на конфликты и очень негативно вели себя, снимали видео, кричали и не давали пройти. По нашей просьбе дать нам ключи от кабинета, где можно сесть, потому что вчера нам был выделен без ремонта, без ничего, но он был отдельный. Сегодня он был закрыт, и ключи нам никто не дал. Сейчас эти люди отрицают, что у них кто-то просил ключи, они отказываются от своих слов, – рассказала Студзинская.

По ее словам, после попыток попасть в кабинет, она с помощью полиции все-таки попала на свое рабочее место. Все это время, по словам Студзинской, бывшая директор заведения тянула время, не позволяя приступить к исполнению обязанностей, пытаясь снять средства со счетов больницы.

– В дальнейшем я, как законный руководитель данного заведения, вправе приступить к работе и занять свое официальное место. Что было сделано, и сейчас я нахожусь в кабинете. Предыдущий руководитель собирает свои вещи, она тянет время. Коллектив настроила очень отрицательно: сейчас она бегала в бухгалтерию и пыталась заблокировать и снять все, что можно со счетов, но право подписи и печать уже у меня, приказ у меня и потому никаких правовых и законных норм у нее нет. Что касается облгосадминистрации: она кричит, что она депутат, но она не уполномоченное лицо, она не является владельцем этого коммунального учреждения, - отметила Студзинская.

На вопрос о том, как она будет действовать, в случае если будет продолжаться такая напряженная ситуация в отношениях между ней и коллективом, Студзинская подчеркнула, что будет пытаться найти общий язык и никого не планирует увольнять или преследовать за защиту бывшего руководителя заведения.

– Я буду пытаться донести до коллектива. Я обращалась к ним вчера и сказала, что я врач, и я смогу им помочь. Я личность не политическая. Если у меня не получится до них достучаться, то они просто должны выполнять свои функциональные обязанности. То, что они будут получать заработную плату и дополнительные финансовые выплаты – это я гарантирую. Отыгрываться или мстить кому-то, запоминать я не собираюсь, это не мои методы. Я собираюсь мирно жить и работать в коллективе. Сначала у меня будет очень трудный период: мне нужно будет разобраться с финансовой и хозяйственной проверкой. Потому что я считаю, что здесь очень много недостатков. Что касается медицинской части, думаю, что проблем у нас не будет, к медикам буду стараться "достучаться". Надеюсь, у меня получится, – сказала Студзинская.

Она добавила, что, по ее мнению, работники больницы находились под контролем бывшей директрисы больницы:

– Сегодня люди были подвластны, они были под контролем человека. Если этого человека не будет, то с людьми можно разговаривать, можно доносить до них информацию. Я буду заниматься этим. Те люди, которые меня услышат – они будут работать. Работать будут все, я не собираюсь никого увольнять.

На уточняющий вопрос о том, означает ли это, что Светлана Федорова будет уволена из больницы, Студзинская ответила:

– Она сказала, что на сегодняшний день она находится в плановом отпуске. Документов я пока не видела, потому что отдел кадров вчера категорически отказался подавать должностные инструкции и какие-либо другие документы и доступа у меня к ним у меня пока нет.

Студзинская подчеркнула, что Федорова – врач-инфекционист, и она должна продолжать продолжать работать.

Отвечая на вопрос, получила ли она доступ ко всем документам, чтобы приступить к исполнению обязанностей, или ей с "боем" нужно будет прорываться в другие кабинеты, Студзинская ответила, что имеет все необходимое для того, чтобы работать.

– В других кабинетах находятся специалисты, то есть заместители по отделу кадров, по юридической части. У них есть все необходимые документы, здесь уж речь идет о коммуникации и невыполнении своих функциональных обязанностей. Я, как директор, имею право попросить у них ознакомиться с должностными инструкциями, финансовыми документами, сведениями о заработной плате и они должны предоставить мне эти документы. Если кто-то не будет этого выполнять, это будет нарушением с их стороны. Я думаю, что до такого не дойдет, - отметила Студзинская.

Она подчеркнула, что сейчас есть решение Областной Государственной администрации, выписка из государственного реестра, что она является директором заведения, приказ о назначении.

– Есть штамп, печать, которая мне была передана. Пока этого достаточно. Не хватает записи в трудовой книжке о том, что я вступила в должность, но приказ от 4 января говорит сам за себя и невыполнение тех служебных обязанностей, о которых я говорила (отсутствие записи в трудовой книжке), также будет рассмотрен, - сказала Студзинская.

На вопрос того, сможет ли она без записи в трудовую книжку издать приказ о выплате заработной платы, Студзинская ответила, что имеет право работать с финансовыми документами на основании приказа, права подписи и имея печать предприятия.

Что касается того, общалась ли Студзинская с кем-то из работников, она отметила:

- Я видела сегодня глаза стоящих напротив меня работников, они были растеряны. […] Это как стадный инстинкт. Когда такой хайп идет, то некоторые подверглись такому влиянию. Думаю, что если с людьми поговорить, то они все же будут выбирать здравый смысл, – подчеркнула Студзинская.

Напомним, 21 декабря Николаевский областной совет уволил Федорову с должности директора «инфекционки» . Депутаты приняли решение по результатам официальной проверки Министерства здравоохранения Украины, выявившей многочисленные и систематические нарушения. Также депутаты Николаевского областного совета от «Нашего края» исключили Светлану Федорову из фракции . Позже она отозвала заявление о сложении с себя депутатских полномочий .

25 декабря стало известно, что в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» не завершили процедуру увольнения Светланы Федоровой с должности директора и отказались выдать соответствующие документы представителям Николаевской ОГА.