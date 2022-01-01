Спасатели напомнили николаевским медикам правила пожарной безопасности, в том числе и при работе с кислородным оборудованием

В среду, 5 января, инспекторы Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области напомнили администрации и персоналу Николаевской городской больницы №1 правила пожарной и техногенной безопасности.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

«Подобное мероприятие проводится не впервые, поэтому по традиции спасатели сначала осмотрели наличие, исправность и пригодность первичных средств пожаротушения, обратили внимание на безопасную эксплуатацию кислородного и другого оборудования, которое используется для лечения больных Covid-19», - говорится в сообщении.

Специалисты ГСЧС пообщались с медиками и администрацией о превентивных мерах безопасности, а также рассказали о первоочередных действиях в случае возникновения внештатной ситуации.

«Кроме того, в рамках встречи спасатели провели мастер-класс по правилам использования огнетушителей, рассказали об их разновидностях, в каких случаях используют углекислотный, порошковый и т.п. и предоставили возможность всем желающим применить его на практике», - добавили в ведомстве.

Напомним, накануне в больнице №1 установили дополнительную кислородную станцию мощностью 300 литров в минуту.