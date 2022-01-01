6 января к Земле приблизится астероид размером с автобус

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) заявило, что завтра, 6 января, мимо Земли пролетит астероид 2014 года YE15 величиной с автобус.

Об этом сообщает Inverse.

По данным NASA, длина астероида составляет около 12,8 метра. Это примерно того же размера, что и автобус, или вдвое выше жирафа.

Однако следует отметить, что это относительно мало по сравнению с другими астероидами, которые регулярно посещают нашу Солнечную систему:

«Буквально в прошлом месяце астероид высотой с небоскреб Бурдж-Халифа (самое высокое здание в мире) пролетел мимо Земли», - говорится в сообщении.

Астероид приблизится к Земле 6 января на расстояние 7,4 млн. километра от нашей планеты, что примерно в 19 раз больше, чем расстояние между Землей и Луной.

Траектория астероида 2014 YE15 вокруг Солнца, приближающегося к Земле на своем пути.

Согласно NASA, астероид не предоставляет угрозы для Земли:

«Если астероид проходит в пределах 7,4 млн. километра и его размер превышает 150 метров, то он считается потенциально опасным объектом . Но из-за своих размеров он не считается опасным объектом, а на нынешнем расстоянии астероид 2014 YE15 не представляет угрозы для Земли».

Напомним, что в середине октября прошлого года к Земле приблизились два астероида – один из них размером с пирамиду Хеопса.