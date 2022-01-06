В районе горы Петрос спасатели нашли четырех заблудившихся туристов: те при спуске из-за плохой видимости и снегопада потеряли ориентиры

В Закарпатской области в районе горы Петрос сегодня, 5 января, спасатели нашли четырех заблудившихся туристов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

"4 января в 17:45 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в районе горы Петрос Раховского района заблудились четверо туристов", - говорится в сообщении.

Туристы из Одессы, трое мужчин и женщина, вышли в поход, несмотря на предупреждение спасателей о плохих погодных условиях. Туристы смогли подняться на гору Петрос, но при спуске из-за плохой видимости и сильных осадков потеряли ориентиры и заблудились.

Для поисков были привлечены специалисты горных поисково-спасательных отделений. Туристы смогли сообщить спасателям свои координаты. Благодаря этому, около полуночи их нашли в районе долины Скапеска.

Туристов транспортировали в поисково-спасательное отделение поселка Лазещина, откуда они самостоятельно отправились в гостиницу.

Напомним, как в Карпатах разыскали 6-летнего мальчика, который поднимался на Говерлу с родными, но отстал от группы и заблудился. Ребенок провел один целые сутки в лесу.