В ПАО ArcelorMittal Кривой Рог заявили, что 4 января средства на всех счетах компании были заблокированы

В Криворожском горно-металлургическом комбинате ПАО ArcelorMittal Кривой Рог заявили, что 4 января средства на всех счетах компании были заблокированы.

Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

Счета заблокировали, так как представители Офиса генпрокурора обратились в украинские банки с требованием выполнить принятые 30 ноября 2021 года решения суда о наложении арестов на счета предприятия в рамках расследования относительно рентных платежей.

В АМКР отметили, что 4 ноября 2021 года окружной административный суд отклонил гражданский иск против компании, поданный Государственной налоговой службой.

17 ноября Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины возбудили уголовное дело против одного из руководителей АрселорМиттал Кривой Рог, что компания считает примером политического давления. В АМКР отмечают, что юридических оснований для блокирования счетов компании нет, так как гражданский процесс против нее не ведется.

«После того, как окружной суд вынес решение в пользу АрселорМиттал, и пока административный иск налоговиков находится на рассмотрении, Генеральная прокуратура предприняла агрессивные меры против компании, что противоречит букве и духу закона», — заявил замгендиректора АМКР по административным вопросам Артем Филипьев.

Напомним, как еще в 2019 году Президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на экологические проблемы «АрселорМиттал Кривой Рог» и попросил руководство предприятия выплатить финансовую помощь 25 тысячам заболевших горожан. А несколько позже глава СБУ Иван Баканов обвинил менеджмент «Арселор Митал Кривой Рог» в нерациональном использовании инвестиций.

В начале ноября 2020 года завод «АрселорМиттал Кривой Рог» заплатил государству более 7 миллионов гривен ущерба за выбросы в атмосферу. В конце того же месяца за аналогичные нарушения предприятие заплатило еще более 4 миллионов гривен.

В апреле этого года Зеленский сообщил, что «АрселорМиттал Кривой Рог» инвестирует миллиард долларов в экомодернизацию производства стали в Кривом Роге.

В сентябре 2021 года Госэкоинспекция потребовала от «АрселорМиттал Кривой Рог» возместить еще более 450 миллионов гривен убытка окружающей среде.