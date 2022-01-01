В Ровенской области в лицее торжественно открыли туалет, который строили два года

В селе Тишица Ровенской области в лицее открыли туалет стоимостью 4 миллиона гривен.

Об этом сообщает «Сегодня».

На строительство 10 кабинок с унитазами и душ потратили два года и 4 миллиона гривен. Информацию об этом событии сначала разметил Тишицкий лицей на своей странице в Facebook. Однако вскоре, пост бы удален.

В публикации администрация лицея называет открытие внутреннего туалета «долгожданным событием». Во время церемонии открытия местные чиновники перерезали красную ленту.

Заместитель директора областного департамента образования и науки Марина Пашковская спониманием отнеслась к ситуации и пояснила, что местные жители воспринимают это как весомое событие, потому что на достройку этой уборной были потрачены значительные средства – почти 1,5 млн гривен из госбюджета и около 2,5 млн гривен из бюджета Березновской ОТГ.

Напомним, что 8 марта 2021 года в киевском ВУЗе с шампанским , аплодисментами и красной лентой окрыли отремонтированный женский туалет. До этого в Харьковской области с таким же торжеством и овациями открыли остановку и мусорник.