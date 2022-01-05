Двое детей сбежали из дома и босиком преодолели 10 километров из Виннцикой области к бабушке в Одесскую

В Подольском районе Одесской области двое малолетних детей шли босиком вдоль трассы к своей бабушке. Мальчики рассказали, что сбежали из дома в Винницкой области, потому что их якобы обижает отчим.

Так, несмотря на холодное время года, двое братьев 6-ти и 12-ти лет прошли босиком около 10 километров.

Отмечается, что о детях, которые идут босиком вдоль трассы, сообщили неравнодушные граждане, которые ехали автомобилем и обратили на них внимание. Увидев полицейскую машину, дети начали прятаться в придорожных насаждениях. Ребята полицейским рассказали, что боятся возвращаться домой, потому что их якобы оскорбляет отчим. Кроме того, они сообщили, что из-за этого решили пойти пешком в село Балта Одесской области, ведь там живет их бабушка.

Правоохранители разыскали пожилую женщину, и оказалось, что внуки – частые гости в ее доме. Поэтому у нее были все необходимые вещи, чтобы переодеть их.

Сейчас полицейские ищут мать мальчиков, чтобы выяснить, что произошло в их семье. Сейчас братья находятся у бабушки.

«О сложившейся ситуации мы известили коллег из соседней области. В то время сообщения об исчезновении из дома детей им не поступало. Сейчас полицейские ищут мать мальчиков, чтобы выяснить, что произошло в их семье. Пока Ваня и Саша будут оставаться с бабушкой», - рассказала начальница сектора ювенальной превенции Подольского районного управления полиции Екатерина Нигрецкул.

Напомним, как на Николаевщине мужчина спас 13-летнюю девочку, тонущую в канале.