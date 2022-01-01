Руководство ГП «Укрліктрави» подозревается в незаконной продаже урожая на 22 миллиона гривен

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила схему хищения и продажи урожая руководством ГП «Укрликтравы», которое путем продажи выращенного на землях госпредприятия урожая по заниженным ценам нанесло государству более 22 миллионов гривен ущерба.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

«К схеме было привлечено руководство госпредприятия. Чиновники, злоупотребляя служебным положением, подписывали «выгодные» договоры с подконтрольными частными предприятиями. А именно - о купле-продаже сельскохозяйственной продукции по значительно ниже рыночной стоимости. Впоследствии предприниматели реализовывали приобретенную продукцию по рыночным ценам, в частности, на экспорт», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, продажа злоумышленниками урожая с 15 тысяч гектаров земель, принадлежащих госпредприятию и его филиалам, привела к ущербу государству на общую сумму более 22 миллионов гривен.

Во время обысков, проведенных в Киеве и регионах, обнаружена документация, подтверждающая противоправную деятельность, и незаконно реализуемую с/х продукцию на десятки миллионов гривен.

СБУ уточнила, что вся незаконно реализованная сельскохозяйственная продукция арестована.

Ведомство продолжает следствие по уголовному производству по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Устанавливаются все лица, причастные к незаконной деятельности.

Как сообщалось, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства (ныне Министерство экономики) в октябре 2020 года инициировало внеплановый внутренний аудит госпредприятия «Укрликтравы» из-за информации о неудовлетворительном финансово хозяйственном состоянии предприятия.

Кроме того, на 26 октября 2020 года предприятие не сдало отчеты в налоговые органы за 2020 и 2021 годы, что является грубым нарушением.