Зеленский подписал закон, согласно которому трансплантация в Украине будет для пациентов бесплатной

Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку» № 1967-ІХ, который Верховная Рада приняла 16 декабря 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Документ призван решить вопрос оплаты трансплантаций. В частности, законом устанавливается, что государство оплачивает все трансплантации, и для пациента они бесплатны. Также отмечается, что тарифы полностью покрывают расходы больниц на проведение таких операций.

«Кроме того, документом предусматривается, что подбор пары донор-реципиент будет осуществлять Единая государственная система трансплантации, которая является полностью независимой от человеческого воздействия и самостоятельно проводит такой подбор по определенным критериям», - говорится в сообщении.

Также решается вопрос о возможности предоставления прижизненного согласия либо несогласия на донорство через электронные ресурсы.

Закон вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования, кроме абзацев одиннадцатого и двенадцатого подпункта 7 пункта 4 раздела I, которые вступают в силу с 1 декабря 2022 года.

Стоит отметить, что сдвиги в направлении проведения трансплантаций в Украине произошли буквально в последние несколько лет. До этого трансплантация в Украине была запрещена.

В 2019 году Верховная Рада приняла закон о трансплантации, разблокировавший пересадку органов. Парламент разрешил при жизни давать согласие на донорство или же это после смерти могут сделать родные. А вдекабре прошлого года Парламент упростил процедуру дачи прижизненного согласия на донорство.

Также в Украине заработала Единая государственная информационная система трансплантаций. Здесь собирается информация о совместимости донора-реципиента.

В итоге с января по ноябрь 2021 года в больницах Украины медики провели 234 трансплантации, это больше, чем за все время независимости страны. Также в этом году уже выполнено 204 трансплантации костного мозга.

В последнее время на программы трансплантации за границей выделяло деньги государство. В 2020 году на это выделили 1,089 млрд гривен.

Напомним, что в конце сентября прошлого года в Институте сердца Минздрава Украины провели вторую операцию по пересадке сердца ребенку. Пациентом стала 17-летняя Маргарита. До этого около года она страдала от тяжелого заболевания, её могла спасти только трансплантация. Донором стал 38-летний мужчина, родственники которого разрешили трансплантацию.