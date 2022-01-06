В Украине в этом году пройдут военные учения: участие в них примут десятки тысяч военных из стран-членов НАТО

В Украине в этом году пройдут масштабные военные учения, участие в которых примут десятки тысяч военных из стран-членов НАТО для получения взаимосовместимости и опыта решения первоочередных задач.

Об этом пишет Укринформ.

Планируется участие самолетов, вертолетов, кораблей и катеров из США, Канады, Британии, Польши, Литвы, Румынии, Венгрии, Швеции. Самое продожительное из учений — с участием 19 тысяч военнослужащих, десятков самолетов и кораблей Украины, США и других стран НАТО — продлится с января по декабрь — всего до 365 дней.

В частности, украинские Вооруженные силы примут участие в учениях «Объединенные Усилия – 2022», которые состоятся в феврале – декабре 2022 года, участие примут 12 500 военных. Также говорится о следующих учениях:

«Репид Трайдент – 2022», запланированные на март – декабрь 2022 года, сейчас говорится о 8 500 военных;

«Казак Мейс – 2022» состоятся в марте – декабре 2022 года, военных предусмотрено 5 500;

«Светлая лавина – 2022» – на февраль – декабрь, до 1300 бойцов;

«Сильвер Сейбер – 2022», 3 этапа и до 5 500 участников;

«Си Бриз – 2022», которые пройдут в марте – декабре, к ним привлекут военных 7500;

«Риверайн – 2022» – украинско-румынские учения, которые продлятся в марте – декабре, речь пойдет о примерно 400 воинах;

«Кленовая Арка – 2022», где предусмотрено до 3 700 участников;

«Викинг – 2022» пройдут в течение февраля – декабря, до 200 воинов.

На финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением учений на территории Украины и за ее пределами, в 2022 году предусмотрели 106, 5 миллионов гривен.

К слову, Верховная Рада одобрила решение президента о допуске подразделений вооруженных сил иностранных государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях еще 14 декабря.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что украинские военные смогут пройти обучение в 13 странах мира