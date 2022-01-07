В Китае проверят мобильные приложения на безопасность и «социалистические ценности»

В Китае предложили проводить проверку безопасности тех приложений, которые могут влиять на общественное мнение и «участвовать в мобилизации общества». С середины февраля под проверку также подпадут площадки, планирующие IPO.



Об этом пишет РБК.

Администрация киберпространства Китая, национальный регулятор по вопросам кибербезопасности, опубликовала проект правил для мобильных приложений.

В соответствии с новыми требованиями приложения, которые могут влиять на общественное мнение и «участвовать в мобилизации общества», должны будут проходить оценку с точки зрения безопасности, говорится в документе.



В проекте правил также говорится, что владельцы приложений и платформ должны следовать Конституции и китайским законам, «придерживаться верного политического курса» и «продвигать основные социалистические ценности». Приложения не должны использоваться для «создания угрозы национальной безопасности, нарушения общественного порядка, законных прав или интересов других лиц».

Регулятор будет проверять приложения в том числе на «скрытый риск безопасности данных». Ресурсам, которые нарушат правила, будет грозить предупреждение или приостановка.

Накануне, 4 января, власти Китая также пересмотрели требования для онлайн-платформ, планирующих провести IPO на зарубежных рынках. Речь идет о платформах с числом пользователей свыше 1 млн. Новые правила вступят в силу с 15 февраля.

Такие платформы должны будут проходить проверку безопасности. Регуляторы оценят, может ли привести публичное размещение к тому, что какая-либо информация попадет под контроль иностранных правительств и будет ими использоваться в своих целях. IPO разрешат, только если оно не повлияет на национальную безопасность.



Напомним, ранее банк Китая признал нелегальными операции с криптовалютами.