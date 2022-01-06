НЭК «Укрэнерго» начала строительство волоконно-оптической линии связи: она пройдет и через Николаевскую область

НЭК «Укрэнерго» приступила к сооружению волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), протяженностью 1525 км. Новая ВОЛС будет прокладываться на участках 20 ВЛ 330 кВ, которые проходят через десять областей Украины: Киевскую, Черкасскую, Винницкую, Полтавскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую и Одесскую.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

Как отметили в компании, работы будут выполнены на 36 энергообъектах ОЭС Украины, из которых на 21 объекте НЭК «Укрэнерго» и на 4 площадках генерации будет установлено оборудование плотного мультиплексирования (уплотнения сигнала) с разделением по длине волны DWDM (Dense Wavelength) Division Multiplexing). Кроме того, на некоторых участках общей протяженностью 150 км ВОЛС будет прокладываться подземным кабелем связи или в подвесе на опорах других субъектов.

« ВОЛС обеспечит надежность передачи корпоративных и технологических данных между объектами НЭК «Укрэнерго», а также генерацией, в полном объеме и с гарантированно высокой скоростью. Ведь ключевыми преимуществами ВОЛС является высокая пропускная способность оптического волокна, скорость передачи информации до 400 Гбит/с, нечувствительность к электромагнитному воздействию », – отметили в компании.

Результатом реализации проекта станет собственная высокоскоростная магистральная транспортная сеть для технологической и корпоративной связи, которая сейчас в указанных регионах обеспечивается через арендованные каналы. В настоящее время в «Укрэнерго» сооружено более 2,5 тыс. км ВОЛС, что составляет около 25% магистральных и соединительных линий связи.

«Реализация этого проекта, а также объединение с существующими ВОЛС по сети Киев – Винница – Львов и Харьков – Донбасс позволит создать единую отказоустойчивую оптическую телекоммуникационную сеть в энергосистеме Украины, которая будет отвечать современным потребностям и европейским требованиям. Новая сеть связи существенно повысит уровень мониторинга работы энергообъектов компании, что является важной составляющей оперативно-диспетчерского управления энергосистемой и надежной ее работы», — прокомментировал директор по ИТ НЭК «Укрэнерго» Сергей Галаган.

В настоящее время реализуется линейная часть проекта – реконструкция 1375 км ВЛ 330 кВ с заменой грозозащитного троса на новый со встроенным оптическим кабелем. В частности, уже начат ремонт опор и контуров заземления на ВЛ 330 кВ Запорожская 750 – Днепровская (без отключения ВЛ).

Источник финансирования проекта – кредитные средства Европейского инвестиционного банка, сэкономленные при строительстве ВЛ 750 кВ Запорожская АЭС – Каховская. Работы выполняет подрядная компания Kalpataru Power Transmission Ltd (Индия), избранная по результатам международных торгов. Стоимость контракта составила около 14,2 млн евро. На соответствующий международный тендер были представлены 6 предложений от компаний из 5 стран – Польши, Казахстана, Турции, Китая и Индии. Благодаря конкуренции участников, стоимость закупки снизилась на 35%, что позволило сэкономить почти 7,5 миллионов евро кредитных средств ЕИБ.

Для реализации станционной части проекта сооружения ВОЛС (установки специального оборудования на 36 энергообъектах ОЭС Украины), а также для сооружения кабельной линии связи на некоторых участках продолжаются международные конкурсные торги по выбору подрядчика. Общая ожидаемая стоимость всего проекта составляет 33 миллиона евро.