В Риме при прокладке труб нашли погребальную урну с человеческими останками и статуетку

Во время прокладывания труб коммунальщиками в Риме, было обнаружено древнее захоронение, в котором нашли хорошо сохранившуюся керамическую погребальную урну с фрагментами костей, и статую головы терракотовой собаки.

Об этом сообщает «DailyMail».

Так, находку случайно обнаружили рабочие, которые прокладывали трубы в городском квартале Аппио Латино, после чего сообщили об этом археологам.

Кроме гробниц, в ходе раскопок, также были обнаружены останки молодого человека, похороненного просто в землю, без гроба.

Терракотовая статуэтка в виде головы собаки может поместиться в ладони. Исследователи считают, что она могла выполнять декоративную роль в дренажных системах, используемых в наклонных помещениях.

Однако, каких-либо отверстий на статуэтке не обнаружили, - возможно они исчезли со временем или их вовсе не было. Поэтому эксперты не исключают, что голова собаки была создана только для эстетических целей.

Приглашенные кинологи не смогли определить породу собаки, поскольку статуэтка очень маленькая. Они считают, что это мог быть представитель, как крупной породы, так и очень маленькой. Кроме того, виды собак сильно видоизменились за последние два тысячелетия.

В римский период было распространено селективное разведение четырехлапых любимцев, чтобы получить желаемые качества для разных целей: ходить с собакой на охоту, использовать ее для охраны или иметь собаку-компаньона.

Одной из популярных пород была молосская гончая, пришедшая из Древней Греции. Также древние римляне держали собак, которые внешне были похожи на современных ирландских волкодавов, грейхаундов, мальтезе и многих других.

Напомним, что на Николаевщине археологи впервые за 8 лет исследовали курган возрастом старше 5 тысяч лет.