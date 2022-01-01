Артисты детского сада «Гранд-Гипанис» подготовили для горожан новогодний мюзикл-путешествие

Такого вы еще не видели! Катюши и Маринки, Никиты и Сашульки, Антоши и Маргариты, кому-то из них три, а кому-то уже пять, – отправились в увлекательное рождественское путешествие.

В формате новогоднего мюзикла, с феерическими вокальными и танцевальными постановками, в невероятных костюмах, – маленькие артисты путешествовали по странам мира в преддверие Рождества.

Колорит и энергетику Израиля, Швейцарии, Англии, Антарктиды, Украины, Грузии в своих выступлениях передали маленькие актеры. Их фантазии покорился и Дикий запад США, и Бразильский, Мексиканский карнавалы.

Очарование танцевального вихря маленьких джигитов Грузии завораживало зрителя. Под зажигательные ритмы песен Рикки Мартина в зале звенели испанские мотивы. Народная еврейская мелодия «Тум, балалайка» позвала в танец даже самых стеснительных. А Швейцария открыла объятия, маленьким путешественникам, известными мотивами «Танца маленьких утят».

Самую любимую всеми рождественскую песню «Merry Сhristmas» воспитанники «Гипаниса» спели для родителей и николаевцев на английском языке.

Приглашаем горожан и гостей города посмотреть умилительный подарок маленьких артистов:

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