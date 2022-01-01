С начала 2022 года в Киеве установили четвертый температурный рекорд

В Киеве в среду, 5 январ я, был установлен четвертый температурный рекорд с начала 2022 года. Впервые, за 142 года среднесуточная температура воздуха составила +6,5°С, что на 0,7°С выше рекордного значения температуры для этого дня 1961 года.

«Климатическая норма превышена на 9,1 градуса, что соответствует погоде начала апреля», – говорят метеорологи.

Максимальная температура в столице поднялась до +10,7°С, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня 1925 года на 2,3°, зарегистрированная температура характерна для октября.

Напомним, что в большей части Европы зафиксирована аномальная для зимы температура.