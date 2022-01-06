В Николаеве «ЭЛУ автодорог» проводит ямочный ремонт дорог в трех районах

Работники «ЭЛУ автодорог» Николаева приступили к ямочному ремонту дорог. Работы проводятся в трех районах города.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

В ЭЛУ отметили, что ямочность – динамичное явление наших дорог, с которым ежедневно сталкиваются, а затем борются николаевские дорожники. Но также добавили, что ямочный ремонт не заменяет собой полноценный капитальный ремонт дорог, эти работы направлены на устранение аварийности.

Так, в среду, 5 января, были подготовлены дорожные карты и обработаны края битумом. А 6 января две бригады вышли на ликвидацию аварийности по следующим улицам:

- Степная;

- Проспект Центральный угол 3-я Слободская (парная сторона);

- Херсонское шоссе, поворот на Космонавтов в сторону площади Победы;

- Космонавтов от проспекта Богоявленского в сторону улицы Железнодорожной;

- проспект Богоявленский в сторону Жуковского кольца;

- от Жуковского кольца до Армянской церкви.

Участников дорожного движения просят учесть указанную информацию

Напомним, что в Николаеве секретарь горсовета Фалько запретил проводить текущий и капремонты дорог до марта.