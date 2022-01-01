На отрезке новой бетонной «объездной» дороги возле Николаева открыли движение для легковых авто

Для движения легкового транспорта открыт проезд на новом и отремонтированном отрезке автодороги О151101 (Николаев-Херсон).

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

В рамках капитального ремонта на участке дороги О151101 (Николаев-Херсон)-Любомировка-Первомайское-(Казанка-(Р-47)), км 0+000 – км 11+000, полностью устроено новое цементобетонное дорожное покрытие.

«Это первый этап строительства объездной дороги в порты Корабельного района Николаева. Это 11 километров качественного покрытия из крепкого бетона. Бюджет – 300 миллионов гривен. Подрядной организацией выполняются работы по организации безопасности дорожного движения. Всего в рамках президентской программы «Большая стройка» планируем построить 40 километров новой дороги», - написал Виталий Ким.

Также он добавил, что новая объездная дорога – это уменьшение пробок в Николаеве и сохранение дорожного полотна от разрушения большегрузным транспортом.

Ранее сообщалось, что отремонтированная дорога обеспечит бесперебойное движение грузового транспорта в порты Корабельного района со стороны Галициновки. Этот объект является одним из важнейших дорожных соединений для Николаева.