«Пусть этот праздник укрепит нашу веру, надежду, а главное - любовь»: Президент Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым. Гражданам он пожелал достатка и счастья, а стране - мира и процветания.

Видео опубликовано на его странице в Facebook.

— Дорогие граждане! Искренне поздравляю всех, кто вместе с близкими и родными людьми встречает сегодня первую звезду на вечернем небе. Ее появление знаменует особенное мгновение и особенный праздник – Рождество! Когда-то рождение Божьего Сына подарило людям надежду на спасение и веру в победу жизни. Пусть сегодня этот праздник укрепит нашу веру, надежду, а главное - любовь. Потому что, Святой Рождественский вечер – это лучший момент для понимания и примирения, со всеми кого обидел сам, и со всеми кто обидел тебя. Пусть все это останется в прошлом, в наши семьи придет достаток, в наши дома – счастье, а в нашу страну – мир и процветание. Я желаю каждому веселых, семейных, теплых, вкусных и здоровых Рождественских праздников! - заявил он.

Как известно, Рождество Христово официально празднуется в Украине два раза. По Григорианскому календарю его празднуют христиане западного обряда — 25 декабря, а православные христиане отмечают этот праздник по Юлианскому календарю — 7 января. Оба эти дни в Украине считаются выходными с 2017 года.