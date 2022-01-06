В Николаевской области более 150 полицейских обеспечивают порядок на Рождество, а спасатели инспектируют храмы

Более 150 николаевских полицейских будут обеспечивать безопасность граждан во время празднования Рождества.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Полицейские, спасатели и члены общественных формирований будут дежурить вблизи культовых сооружений, в которых будут проходить богослужения. Такие мероприятия будут проводиться в 67 храмах нашей области.

«Основная задача – обеспечение надлежащего правопорядка. Также правоохранители напоминают о необходимости соблюдения существующих противоэпидемических ограничений. Празднуйте безопасно! – сообщили в полиции.

В свою очередь 6 января с целью информирования священнослужителей и посетителей храмов сотрудники Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области посетили религиозные учреждения.

«Прежде всего, специалисты Службы спасения осмотрели состояние пожарной безопасности помещений, обратили особое внимание на наличие в зданиях огнетушителей, доступных путей эвакуации, состояние содержания электрохозяйства и приборов отопления», - говорится в сообщении.

Кроме этого представители ГСЧС пообщались с верующими и священнослужителями, напомнив им правила пожарной безопасности и действия на случай возникновения пожара, правила пользования первичными средствами пожаротушения. По завершении чрезвычайники оставили для всех проинформированных рекомендательные открытки с указанием экстренного номера «101». Подобные мероприятия проходят по всем районам области.