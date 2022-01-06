ТМ «Амина» совместно с кулинарной школой «Да, Шеф» угостили вкусностями ребятишек из приютов Николаева

Компания «Агро-Юг-Сервис» продолжает участвовать в благотворительных мероприятиях, на этот раз организовав благотворительный мастер – класс совместно со школой «Да, Шеф», где все небезразличные могли помочь испечь рождественские калачи для детей из детских домов.

Об этом говорится в сообщении компании.

- Мы хотели создать маленькое чудо для детей и порадовать их перед наступающими праздниками, для этого мы привлекли кулинарную школу, которая помогла осуществить нашу идею, - рассказал директор маркетингового отдела Дмитрий Гавриляк.

Сотрудники ТМ «Амина» вместе с небезразличными людьми испекли калачи и передали свои пожелания детям из Николаевского областного дома ребенка и Николаевского центра социально-психологической реабилитации детей.

- Я в восхищении! Так рада, что мне посчастливилось приехать в Николаев именно в то время, когда вы организовывали такое замечательное мероприятие! Я счастлива, что могу порадовать детей! - поделилась интернациональная участница мастер – класса Неля, приехавшая в Николаев из Израиля.

- ТМ «Амина» будет продолжать помогать нуждающимся в поддержке в нашем городе и за его пределами, - отметил директор по развитию ООО «Агро-Юг-Сервис» Малачиев Шамиль Алиханович и приглашает всех небезразличных приобщаться к нашим мероприятиям.

Материал опубликован на правах рекламы