Николаевцев просят помочь 6-летней Даше Шевченко справиться с серьезной болезнью

Шестилетняя жительница Николаева Даша Шевченко нуждается в помощи в лечении анапластической эпендимомы 3 степени с метастазами в спинной мозг.

Об этом сообщает ее мама Катерина Шевченко в Facebook.

«Знакомьтесь, это моя доченька Дашенька! В октябре ей исполнилось 6 лет. Она любознательна, дружелюбна, веселая, добрая девочка. Единственный ребенок в семье. Занимается художественной гимнастикой и до болезни готовилась к своим первым соревнованиям. В сентябре 2022 года Даша мечтает пойти в первый класс, ходила на подготовительные занятия. Мы жили обычной жизнью и строили планы... Но новый 2022 год нам пришлось встречать в больничной палате... Даше поставили страшный диагноз - анапластическая эпендимома 3 степени с метастазами», - написала мама девочки.

По ее словам, единственный шанс на жизнь для малышки - это протонная терапия. Пока семья девочки ожидает ответа от разных клиник относительно точной суммы, но уже сейчас понимаю, что это будет дорогостоящая процедура.

«Мы победим! Даша - боец по жизни! У нее все будет хорошо!» - уверенна Катерина Шевченко.

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