Украинский самолет «Руслан» доставил спутник для SpaceX

Самолет Ан-124-100 «Руслан» авиакомпании «Антонов» перевез из Франции спутник Турции Turksat 5B для запуска компанией SpaceX.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании Антонов.

«Самолет Ан-124-100 авиакомпании Антонов совершил перевозку из Тулузы, Франция, нового турецкого телекоммуникационного спутника Turksat 5B для запуска американской аэрокосмической компанией SpaceX», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Руслан является единственным самолетом, способным транспонировать уникальные контейнеры, поскольку они разработаны Airbus Defense and Space специально для перевозки самолетом типа АН-124-100.

Общий вес груза составил 60 тонн, а его габариты: длина – 14,69 м, ширина – 5,45 м и высота – 4,36 м были близки к размерам грузового отсека самолета.

Для погрузки и разгрузки вместе с бортовым краном самолета использовался внешний кран, а также другое специальное оборудование, разработанное и изготовленное предприятием Антонов.

Отмечается, что SpaceX запустил Turksat 5B 18 декабря по заказу Турции из мыса Канаверал, где расположена площадка для запуска космических кораблей. Этот спутник станет самым мощным для страны и надежно обеспечит широкий диапазон связи не только для Турции, но и соседних государств в течение 35 лет.