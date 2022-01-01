Синоптики прогнозируют спокойную погоду на Рождество, но 9 января она ухудшится

В Николаевском гидрометеорологическом центре сообщили, что погода на территории области 7 и 8 января обещает быть спокойной, потому что атмосферными процессами будет управлять антициклон Алекс.

Об этом говоритсяв сообщении центра в Facebook.

По прогнозу синоптиков, осадков не ожидается. Ветер северо-западный с переходом на восточный, умеренный.

Температура в Рождественскую ночь от 3° мороза до 2° тепла, 8 декабря 3-8° мороза, днем 7-8 января 0-4° тепла.

Однако уже 9 января погода ухудшится. Украина, в том числе Николаевщина, будет находиться под влиянием теплого фронта, связанного с циклоном Селимен над Восточным Средиземноморьем.

«Выпадет небольшой мокрый снег и дождь. Ночью образуется гололедица, на дорогах гололедица. Благодаря повышению дневной температуры до плюсовых значений гололедные явления будут разрушаться», - сообщили в Николаевском гидрометеоцентре.

Температура ночью около 0°, днем 0-5° тепла.