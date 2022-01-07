Из сериала «Секс в большом городе» вырезали сцены с актером Крисом Нотом, которого обвинили в изнасиловании

Телеканал HBO вырезал сцены с актером Крисом Нотом в продолжении сериала «Секс в большом городе».

Об этом пишет «Бабель» со ссылкой на издание Deadline.

Актер появился в сериале «И просто так» – продолжении «Секса в большом городе», но его герой скончался в первом же эпизоде. Однако появление Криса Нота планировалось в финальной серии, выход которой назначен на 3 февраля. Сейчас стало известно, что сцены с актером из нее вырезали.

Ранее, 16 декабря, издание The Hollywood Reporter опубликовало рассказы двух женщин – Зои и Лили – о насилии со стороны Нота в 2004 и 2015 годах. Зои заявила, что Нот ее изнасиловал, а Лили утверждала, что актер склонил ее к оральному сексу. Нот все обвинения отрицал. 18 декабря Daily Beast опубликовал историю третьей женщины – она рассказала, как Нот силой пытался склонить ее к сексу. Актрисы из сериала «Секс в большом городе» поддержали женщин.