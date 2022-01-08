Рэпер Face вынужденно покинул Россию, он может опасаться мести за поддержку Навального

Рэпер Face (Иван Дремин) вынужденно покинул Россию. Ранее исполнитель заявлял об отмене концертов из-за давления властей.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Про отъезд рэпера сообщила его тетя, заместитель главы общественной палаты Башкирии Кристина Недорезова. Кто именно его заставил уехать и в связи с чем – Недорезова не сказала.

«К сожалению, Ваня больше не живет в России. Он очень любит Россию и хочет жить здесь. Его заставили покинуть страну», - написала она в Facebook, однако позже удалила свои комментарии.

Она не указала, в какую страну переехал Face. В сентябре прошлого года российский рэпер Face отменил выступление в Красноярске. По его словам, концерт был отменен администрацией города.

В Новосибирске его концерт отменили после звонка из регионального министерства культуры, омским и нижегородским организаторам звонили из ФСБ, казанским – из аппарата президента Татарстана. Face связал отмену концертов со своей гражданской позицией. Музыкант несколько раз публично поддерживал Алексея Навального, а в апреле прошлого года принимал участие в акции в его защиту.

Напомним, ранее российский рэпер Моргенштерн подал иск к СБУ из-за запрета на въезд в Украину.