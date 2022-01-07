В Госдепе США выступили против срочного введения санкций в отношении «Северного потока-2»

США выступают против реализации проекта «Северный поток-2», однако введение в настоящее время санкций против газопровода ослабит единство Соединенных Штатов и Европы и не стает сдерживающим Россию фактором в ее политике в отношении Украины.

Об этом заявил представитель американского Госдепартамента Нед Прайс, передает «Интерфакс-Украина».

В декабре сенатор-республиканец Тед Круз добился от демократов проведения 14 января голосования по внесению в оборонный бюджет США поправки с санкциями против газопровода в обмен на то, что он перестанет препятствовать утверждению Сенатом кандидатур президента Джо Байдена на посты в администрации. Ранее санкции против «Северного потока-2» не были включены в принятый оборонный бюджет.

- Мы полны решимости работать с Конгрессом над надежным, сильным сдерживающим фактором против российской агрессии в Украине. К сожалению, эта поправка, по нашей оценке, не является подлинной попыткой противостоять дальнейшей российской агрессии или защитить Украину, - сказал Прайс. - Мы обеспокоены тем, что в случае принятия этот закон только подорвет единство наших европейских союзников в решающий момент, когда нам необходимо выступить единым фронтом в ответ на российские угрозы в отношении Украины.

- Россия истолковала бы любое изменение нашей позиции, вытекающее из санкций в отношении «Северного потока-2», как возможность использовать трещину в трансатлантических отношениях, и наша администрация полна решимости не допустить этого, - сказал дипломат.

Прайс напомнил, что США и их европейские партнеры работают над пакетом санкций, которые будут приняты, если Россия продолжит агрессию против Украины.