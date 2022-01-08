«Талибан» приказал магазинам обезглавить манекены в женской одежде – считают, что это нарушает их законы

По приказу организации «Талибан» в городе Герат на западе Афганистана владельцы магазинов обязаны обезглавить манекены в женской одежде — по мнению боевиков, их использование нарушает законы шариата.

Об этом сообщает Bird In Flight со ссылкой на Vice.

Талибы сравнили манекены со статуями или идолами, которым поклоняются люди. Соответствующий указ издали на прошлой неделе, а нарушителей пообещали наказать.

Требование пока не является общенациональным законом, но согласно вере боевиков запрещено создавать скульптуры и реалистичные изображения людей. Когда «Талибан» впервые захватил власть в Афганистане в 1990-х, члены организации, руководствуясь собственной версией ислама, разрушили две древние статуи Будды, внесенные в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Владельцы магазинов раскритиковали указ, поскольку он может нанести ущерб их бизнесу. Предприниматели начали прятать головы манекенов под тканью или за ширмой, но этого оказалось мало.

«Если они просто закроют голову или даже спрячут манекен целиком, ангел Аллаха не войдет в их магазин или дом и не благословит их», — заявил представитель «Талибана» Азиз Рахман.

Напомним, что после того, как талибы вернулись к власти в Афганистане в середине августа 2021 года, в стране был введен ряд новых правил в разных областях. Например, женщинам запретили заниматься спортом, а учиться в университетах они могут только отдельно от мужчин. Также «Талибан» запретил женщинам в Кабуле выходить на работу – исключение сделают для тех, кого не могут заменить мужчины.

Кроме того, талибы запретили афганцам стричь бороды и бриться в барбершопах.