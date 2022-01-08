Одесский суд наказал штрафом и порекомендовал прочитать роман обвиняемому за то, что он ударил обидчика своей жены

Судья Александр Гарский Судья Малиновского районного суда Одессы рекомендовал 35-летнему обвиняемому в нанесении легких телесные повреждений обратить внимание на собственное отношение к жизни и уделить внимание собственному интеллектуальному развитию в направлении доброжелательного отношения к другому человеку. Также, согласно приговору суда, обвиняемому порекомендовали прочесть роман американской писательницы.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Приговором судьи Александра Гарского, 35-летний мужчина признан виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного частью 1 статьи 125 УК и назначен ему наказание в виде штрафа в размере 850 и рекомендовано прочитать роман Элеонор Портер «Поллиана», 1913 года.

Так, было установлено, что 35-летний мужчина свою вину в инкриминируемом ему преступлении признал и объяснил, что 23 июня 2020 года его жена направилась в одну из школ Одессы для устройства одного из его детей в школу. Через некоторое время она позвонила ему и сообщила, что ее автомобиль поцарапал какой-то человек и с которым у нее сейчас возник конфликт. Услышав в трубку определенные крики посторонних людей и крики своих малолетних детей, 35-летний мужчина очень сильно расстроился и быстро приехал на место происшествия, где увидел ранее незнакомых ему двух мужчин, которые конфликтовали с его женой возле ее автомобиля.

Сразу же выйдя из автомобиля, не разговаривая ни с кем, он подошел к одному из мужчин и нанес ему один удар ладонью руки в лицо, от удара которого мужчина упал на землю и поцарапал локтевые суставы.

Судом действия мужчины квалифицированы по части 1 статьи 125 УК Украины - умышленное легкое телесное повреждение.

При написании приговора суда в совещательной комнате, судом дана оценка не отдельному поступку обвиняемого, но и его личности, насколько она проявилась в преступных действиях, насколько он имеет наклонности к совершению правонарушений.

Так, судом установлено, что 35-летний обвиняемый имеет высшее педагогическое образование по специальности физическое воспитание, ранее судимых в семье нет, работает директором ООО, создал свою семью, имеет двух малолетних детей 2013 и 2015 года, ранее не привлекался к уголовной и административной ответственности.

Выясняя обстоятельства происшествия, суд установил, что обвиняемый применил физическую силу почти инстинктивно. События, произошедшие с его женой, касались обычного человеческого недоразумения.

«Вместо этого, к сожалению, до сих пор очень часто в обществе мнение, что каждый словесный конфликт лучше всего решается с помощью кулаков. О возможности разрешения такого конфликта только с помощью физической силы, сообщил и сам обвиняемый, который считает, что некоторым людям можно объяснить свою позицию только с помощью такой силы», – говорится в сообщении суда.

Суд очень критически оценил такое поведение обвиняемого, считая его не только оскорбительным по отношению к другому, но и вредным для общества в целом. Даже при условии, что события, являвшиеся причиной возникновения конфликта, связанные с неправомерными действиями потерпевшего (нанесение царапины на автомобиль его жены), нельзя считать нормальным разрешение таких мелочных конфликтов посредством автоматического поведения на уровне инстинктов.

«Очевидно, что указанное правонарушение стало возможным исключительно из-за отсутствия обычной человеческой культуры и воспитания со стороны обвиняемого. Не последнюю роль сыграли опыт, знания и навыки обвиняемого в силовых видах спорта (боксе и борьбе). Понимая свое преимущество в таких навыках, обвиняемый, к сожалению, не придерживался общеизвестных философских правил любого силового спортсмена «…. сопротивление любой форме агрессии; настоящему мастеру не присуща какая-либо злоба и жестокость…», – отметили в суде.

Вместе с тем, суд считает, что очень позитивным в мышлении обвиняемого является, в том числе, понимание своего превосходства над обычным человеком, что в критической ситуации, которая является предметом судебного разбирательства, выразилось в применении не значительной физической силы и только ладонью руки. То есть обвиняемый, даже при сложных (для него, а не с точки зрения объективной картины) условиях конфликтной ситуации, способен на определенное воздержание в реализации своей воли.

Так, судья в своем приговоре отметил, что не может оставить без внимания действия обвиняемого, ставших следствием определенной невоспитанности и пренебрежения общепринятыми правилами поведения.

«Вместе с тем, суд не может не обратить внимание на тот факт, что конфликт, являвшийся предметом судебного разбирательства, не имел признаков ситуации, которую невозможно было разрешить с помощью диалога. Как известно, общими принципами диалога, кроме намерений и его целеустремленности, являются правила ведения разговора. Когда есть желание достичь цели посредством разговора, свободу человека нельзя ничем сдержать. Культура диалога проявляется в его социальном предназначении».

«Таким образом, учитывая, что Закон не позволяет устанавливать дополнительные наказания или обязанности, как часть наказания при назначении основного наказания в виде штрафа, суд считает необходимым рекомендовать обвиняемому обратить внимание на собственное отношение к жизни и критически оценив все последствия совершенного, уделить внимание собственному интеллектуальному развитию в направлении доброжелательных отношений к другому человеку, а потому считает необходимым рекомендовать обвиняемому прочитать роман американской писательницы Элеонор Портер «Поллиана», который хотя и является детским, но по содержанию настолько духовно велик, что способен научить всех взрослых быть добрее и счастливее независимо от сложных жизненных обстоятельств».

Напомним, что ранее в Одессе суд обязал двух воров прочитать книги со школьной программы.