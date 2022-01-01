«Наши горы, наши люди»: Президент Зеленский поздравил украинцев с Рождеством, спускаясь с горы

Президент Украины Владимир Зеленский записал рождественское поздравление, спускаясь с горы в Буковеле, где проводит свой зимний отпуск.

Ролик появился на его странице в Instagram утром 7 января, сообщает интернет-журнал NikLife.

«Наша Украина. Наши горы. Наши Карпаты. Наши люди. Всем мира, добра. Всех с Рождеством», – сказал глава государства.

К сожалению, на кадрах не видно, на чем катается Гарант. Однако, можно предположить, что это сноуборд.

Накануне Офис Президента опубликовал официальное видео-обращение Зеленского к украинцам в честь Рождества.

«Дорогие граждане! Поздравляю всех, кто вместе с близкими и родными людьми встречает сегодня первую звезду на вечернем небе. Ее появление знаменует особое мгновение и особый праздник – Рождество! Когда-то рождение Божьего Сына подарило людям надежду на спасение и веру в победу жизни. Пусть сегодня этот праздник укрепит нашу веру, надежду, а главное – любовь. Потому что Святой Рождественский вечер – это лучший момент для понимания и примирения, со всеми кого обидел сам и со всеми, кто обидел тебя. Пусть все это останется в прошлом, в наши семьи придет достаток, в наши дома – счастье, а в нашу страну – мир и процветание. Я желаю каждому веселых, семейных, теплых, вкусных и здоровых рождественских праздников!» – пожелал Президент.

Первая леди Елена Зеленская, которая по информации СМИ, отдыхает с детьми в Стамбуле, поздравила украинцев с Рождеством 6 января вечером.

«Всех, для кого рождественские огни сияют сегодня – с праздником! Уюта и покоя в ваши дома! Мира в душе и вокруг! Добра и сил на то, чтобы его творить! Чувство любви и чуда – сегодня и всегда!» – говорится в ее публикации.

Как известно, Рождество Христово официально празднуется в Украине два раза. По Григорианскому календарю его празднуют христиане западного обряда — 25 декабря, а православные христиане отмечают этот праздник по Юлианскому календарю — 7 января.